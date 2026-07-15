  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Аксарияти амрикоиҳо ба таҷовузи кишварашон бар Ирон мухолифанд

15 Июл 2026 - 12:44
News ID: 1840515
Source: ABNA
Аксарияти амрикоиҳо ба таҷовузи кишварашон бар Ирон мухолифанд

Натиҷаҳои як пурсиш дар Амрико нишон медиҳанд, ки аксарияти иштироккунандагон ба таҷовузи ин кишвар бар Ирон мухолифанд.

Ба гузориши агентсии «Абна» ба нақл аз «Новостӣ», натиҷаҳои пурсиши анҷомдодаи муассисаи «YouGov» бо дархости маҷаллаи «The Economist» нишон медиҳад, ки танҳо 27 дарсади амрикоиҳо таҷовузи кишварашон ба Иронро тасдиқ мекунанд.

Мувофиқи ин гузориш, 57 дарсади амрикоиҳои ширкаткунанда дар ин пурсиш изҳор кардаанд, ки ҷангафрӯзии кишварашон бар Ирон хато будааст.

Аксари онҳое, ки ба таҷовузи Амрико бар Ирон мухолиф буданд, аз ҷумлаи тарафдорони Ҳизби демократ ба шумор мераванд.

Дар ин пурсиш беш аз 1600 шаҳрванди амрикоӣ ширкат кардаанд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha