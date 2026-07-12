Сентком аз мавҷи нави таҷовузи Амрико ба Эрон хабар дод

Ба гузориши агентӣи хабарии АБНА, Фармондеҳии марказии Амрико (Сентком) дар саҳифаи худ тасдиқ кард, ки нерӯҳои ин кишвар соати 19:15 бегоҳ ба вақти шарқи Амрико, севумин даври ҳамлаҳои худ бар Эронро дар ин ҳафта оғоз кардаанд.
Ин ниҳод даъво кард, ки ин амал пас аз ҳамлаи Сипаҳи Пасдорони Инқилоби Исломӣ ба киштии контейнербари «MV GFS Galaxy» бо парчами Кипр ҳангоми гузар аз Гулӯгоҳи Ҳурмуз анҷом шудааст.
Сентком даъво кард, ки ин киштӣ бар асари оташсӯзӣ дар дохили киштӣ ва осеби васеъ ба утоқи муҳаррик, қодир ба идомаи роҳ нест.
Бар асоси даъвои ин эълоннома, яке аз хизматчиёни ғайринизомии киштӣ низ бехабар шудааст.
Фармондеҳии марказии Амрико инчунин даъво кард, ки Эрон пас аз ҷавобгар будан дар қабли ҳамлаҳо ба киштиҳои тиҷорӣ, имкони дигаре барои нишон додани уҳдадорӣ ба «ёддошти тафоҳум» дошт, аммо бори дигар дар иҷрои ин уҳдадорӣ ноком мондааст.
Сентком тафсилоти бештар дар бораи ҳадафҳо ва доираи ҳамлаҳои нави Амрико нашр накардааст.
Вокуниши вазири ҷанги Амрико ба таҷовузи кишвараш ба Эрон
Вазири ҷанги Амрико ба таҷовузи дубораи кишвараш ба Эрон вокуниш нишон дод.
Пит Ҳегсет бо нашри твите дар посух ба эълонномаи Сентком дар суханроние беасос даъво кард: «Эрон интихоби баде кард. Ҳоло онҳо [эрониҳо] барои он мепардозанд».
Даъвои мақоми амрикоӣ дар бораи тафсилоти таҷовуз ба Эрон
Мақоми дигари амрикоӣ дар гуфтугӯ бо Axios даъво кард: «Ҳамлаҳои Амрико ба Эрон дар бар мегирад ҳамла ба сайтҳои радар, анборҳои мошақу ракета ва ҳавопаймоҳои бесарнишин ва платформаҳои партоби онҳо».
Your Comment