Вазири корҳои хориҷии Миср: Лоиҳаи «Исроили бузург» амалӣ нахоҳад шуд

Ба гузориши агентсии хабаргузории «Абна» ба нақл аз «Русия ал-Яум», «Бадр Абдулаътӣ» вазири корҳои хориҷии Миср эълом кард, ки таҳаввулоти минтақа аз 7 октябри 2023 то имрӯз нишон додааст, ки ҳеҷ гуна кӯшиш барои татбиқи ҳукмронӣ ё аз нав кашидани харитаи Ховари Миёна бо иродаи якҷониба ба натиҷа нахоҳад расид.
Вай таъкид кард, ки ҳар гуна тартиботи минтақавӣ дар оянда бояд бар пояи тавофуқ ва иҷмои кишварҳои минтақа шакл гирад ва ҳеҷ кишваре, сарфи назар аз андозаи қудрати худ, наметавонад ирода ё ҳукмронии худро тавассути зӯр ва қувваи низомӣ бар дигарон таҳмил кунад.
Вазири корҳои хориҷии Миср дар посух ба саволе дар бораи лоиҳаи ба ном «Исроили бузург» ва бозтарҳии Ховари Миёна низ тасреҳ кард, ки ҳар нақшае, ки бар пояи таҳмили иродаи якҷониба бунёд шуда бошад, муваффақ нахоҳад шуд ва иродаи дастаҷамъии кишварҳои минтақа, асоси ҳар гуна созукори оянда хоҳад буд.
Абдулаътӣ инчунин дар бораи созукори чорҷонибаи муташаккил аз Миср, Арабистони Саудӣ, Туркия ва Покистон гуфт, ки ин чаҳорчӯба, иттиҳодияи низомӣ ё сиёсӣ нест, балки бунёде барои машварат ва ҳамоҳангсозӣ байни чор кишвари таъсиргузори минтақавӣ ба шумор меравад.
Your Comment