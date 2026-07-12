Ба гузориши агентӣи хабарии АБНА, Итомар Бен-Гвир, вазири амнияти дохилии режими Сионистӣ имрӯз бо нашри як пост дар фазои маҷозӣ ба суръат ба эълони хабари марги Линдсей Грэм, сенатори ҷумҳурихоҳи амрикоии ҳомии ин режим вокуниш нишон дод.
Вай дар ин пост ҳангоми изҳори нороҳатӣ гуфт: «Имрӯз Исроил яке аз бузургтарин дӯстони худро аз даст дод».
Қобили зикр аст, ки Грэм яке аз сенаторҳои тундраву зиддиэронӣ ба шумор мерафт, ки мавзеъҳои ҷангталабона бар зидди Ғазза, Ҳизбуллоҳ, Ҳамос, Эрон ва Русия гирифтааст.
Вокуниши вазири исроилӣ ба марги сенатори зиддиэронии Амрико
Дар ин робита, Исҳоқ Ҳерцог, раиси режими Сионистӣ гуфт: «Сенатор Грэм роҳбари воқеии ҳамкориҳои Амрико ва Исроил буд. Аз марги сенатор Грэм ҳайрон шудам ва дилам шикаст!»
Исроил Катс, вазири ҷанги ин режим низ навишт: «Ман аз даргузашти сенатор Линдсей Грэм, дӯсти воқеии Исроил ва яке аз қавитарин ва собитқадамтарин ҳомиёни он, амиқан нороҳат ҳастам».
Вокуниши сионистҳо ба марги сенатори зиддиэронии Амрико
Гидъон Саъар, вазири корҳои хориҷии режими Сионистӣ гуфт: «Дастгириҳои Грэм аз Тел-Авив ва амнияти мо пурқувват буд. Мо дӯсти бузургеро аз даст додем».
Нафталӣ Беннет, сарвазири пешини режими ишғолгар навишт: «Аз шунидани хабари даргузашти дӯстам сенатор Линдсей Грэм, бисёр мутаассир шудам. Амрико як ватандӯсти фидокор ва Исроил яке аз бузургтарин дӯстонашро аз даст дод. Линдсей бо ҷасорат дар ториктарин соатҳои мо дар канори Исроил истод».
Яир Лапид, раиси ҷараёни мухолифин дар режими Сионистӣ бо нашри як пост навишт: «Линдсей Грэм дар авваллин дараҷа як дӯст буд. Амиқан ҷои холӣ барои завқу ширхандӣ ва энергияи ӯ ҳис карда хоҳад шуд! Вай эродати амиқ ба мардуми мо ва чашмандози равшан барои Шарқи Миёнае амну осуда дошт!»
Your Comment