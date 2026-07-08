Доналд Трамп: Намехоҳам бо Эрон муносибат кунам / Ёддошти тафоҳум ба поён расид

Ба гузориши агентсии АБНА ба нақл аз Ал-Ҷазира — Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, ки ҳамеша дар раванди гуфтушунидҳо бо Эрон кори анҷомнопазириву таҷовузҳои сершумори бар зидди ин кишвар анҷом додааст, ба таври ошкоро эълом кард, ки дигар намехоҳад бо Эрон муносибат кунад.
Раисиҷумҳури Амрико бо такрори суханони зишту нафратангези худ бар зидди масъулони эронӣ, ки хилофи гуфтугуи байналмилалӣ, дар луғати сиёсии ӯ ба кори одӣ табдил ёфтааст, даъво кард, ки ёддошти тафоҳуми Амрико бо Эрон ба поён расидааст.
Вай, ки борҳо дар давоми гуфтушунидҳо бо Эрон ба ин кишвар таҷовуз карда ва ду ҷанги охирин — 12-рӯза ва 40-рӯза — дар остонаи даъвоҳои худ дар бораи натиҷабахш будани гуфтушунидҳо оғоз кардааст, бо эълом кардан, ки намехоҳад бо эрониён муносибат кунад, даъво кард, ки агар эрониён силоҳи ҳастаӣ медоштанд, аз он истифода мекарданд.
Трамп инчунин ба мавқеъҳои кишварҳои узви НАТО ишора карда гуфт, ки ин иттиҳод ҳама чизро ройгон ба даст овардааст.
Your Comment