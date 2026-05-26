Фаъоли фаронсавӣ: Дар боздошти Исроил ҳадафи шиканҷа ва таҷовуз қарор гирифтем

Тибқи гузориши агентии хабаррасонии «Абно», Латисия Мерл, аз фаъолони фаронсавии «Флотилияи ҷаҳонии сумуд» ки ҳафтаи гузашта ба Фаронса баргашт, дар мусоҳиба бо агентии Анадолу дар Порис ҷузъиёти рафтори нерӯҳои режими сионистиро бо фаъолони боздоштшуда шарҳ дод.
Вай гуфт, ки нерӯҳои режими сионистӣ пас аз таваққуфи ин флотилия дар обҳои байналмилалӣ, фаъолонро аз об, ғизо ва хидматрасонии тиббӣ маҳрум карда, онҳоро заданд ва хор карданд.
Латисия Мерл, бо ишора ба он, ки занон ва мардон аз якдигар ҷудо карда шуда буданд, илова кард: нерӯҳои исроилӣ фаъолонро маҷбур мекарданд, ки шиори «Зинда бод Исроил» сар диҳанд ва дар сурати мухолифат, ба хушунат дучор мешуданд.
Вай инчунин эълом дошт, ки баъзе фаъолон, аз ҷумла 2 шаҳрванди турк, зада шуданд ва занони боздоштшуда низ бо рафторҳое чун бозрасии бадан, кашидани рӯймол ва таҳдид бо сагҳои полис рӯ ба рӯ шуданд.
Ин фаъоли фаронсавӣ таъкид кард, ки ҳадафи амали сарнишинони «Флотилияи ҷаҳонии сумуд» ҷалби таваҷҷӯҳи ҷаҳон ба вазъияти мардуми Фаластин буда, ва он чи дар боздошт таҷриба кардааст, танҳо қисмате аз ранҷест, ки фаластиниён бо он рӯ ба рӯ ҳастанд.
