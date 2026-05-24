Пезешкиён: Сабқаи бадаҳдии Амрико моро ба ниҳоят дақиқӣ водор кардааст

Ба гузориши агентӣ хабарии Абна, Масъуд Пезешкиён, имрӯз субҳи шанбе (23 майи соли 2026), дар дидор бо Осим Мунир, фармондеҳи артиши Ҷумҳурии Исломии Покистон, ҳамзамон бо ташаккур аз кӯшишҳои ӯ ва ҳукумати мутабақаш барои субот ва амнияти минтақа изҳор дошт: «Мардум ва масъулони Покистон бародарони мо ҳастанд ва ба шумо эҳтиёти қалбӣ дорем. Мо мусалмонон, як пораи воҳид ҳастем ва ҷуз ваҳдат чорае нест ва бояд кӯшиш кунем, ки бо ҳамкорӣ вазъи худамон ва ҳамаи мусалмонони ҷаҳонро беҳбуд бахшем».
Президент афзуд: «Эътиқоди қалбии ман ин аст, ки бояд иттиҳод ва ҳамбастагии ҷаҳони исломро бо роҳкардҳои амалӣ пайгирӣ кунем ва ҳамкориҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангии байни ҳамдигарро то ҳадди имкон мустаҳкам ва густарда созем. Афзоиши сатҳи ҳамкориҳо миёни мардумони кишварҳои исломӣ муҳимтарин омил дар таҳқиқ ва тақвияти ваҳдати амалӣ ва рафъи ҳар гуна заминаи ихтилоф ва даргириҳо миёни онҳо мебошад».
Президент дар қисмати дигари суханрониҳояш бо таъкиди он ки Ҷумҳурии Исломии Эрон дар амал пайбандии худро ба чаҳорчӯбҳои ҳуқуқии байналмилалӣ нишон додааст, гуфт: «Мо фақат дар пайи ҳаққонияти ҳуқуқҳои ҳаққонии миллати худ ҳастем, аммо сабқа ва таҷрибаи гуфтушунид бо амрикоиҳо ба мо ҳукм мекунад, ки ниҳоят дақиқӣ ба кор барем».
Амрико дар ин низоъ пирӯз нахоҳад буд
Пезешкиён бо таъкиди он ки ҷанг ҳаргиз барои ҳеҷ кас манфиат надоштааст, хотирнишон кард: «Амрико дар ин низоъ пирӯз нахоҳад буд ва ин кишварҳои минтақа ва ҷаҳон ҳастанд, ки хароҷоти ҷиддиӣ хоҳанд дид ва режими сионистӣ танҳо тарафест, ки дар пайи таъмини манфиатҳои худ дар минтақа аз роҳи ҷанг аст».
Президент бо ишора ба беэътимодии мардуми кишварамон ба Амрико ба далели вайдони пайвастаи аҳд, ҳамлаҳо дар вақти гуфтушунидҳо ва тарроҳии масъулон, таъкид кард: «Бо чунин шароит, Ҷумҳурии Исломии Эрон бо такя бар муносибатҳои бародарона бо кишварҳои дӯст аз ҷумла Покистон, дар масири гуфтушунид қарор гирифтааст, аммо ҳадафи асосии мо фақат таъмини манфиатҳои милли Эрон бо роҳкардҳои муносиб ва мувофиқ аст».
