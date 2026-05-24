Ҳамас: Ҳамлаи Исроил ба маркази полис дар Ғазо бо ҳадафи ба вуҷуд овардани бесарусомонӣ аст

Ба гузориши агентӣ хабарии Абна, Ҳамас ҳамлаи имрӯзаи режими ишғолгари сионистиро ба қароргоҳи полиси Фаластин дар шимоли шаҳри Ғазо ба сахтӣ маҳкум кард ва онро ҷинояти наве донист, ки бо ҳадафи ба вуҷуд овардани бесарусомонӣ дар навори Ғазо сурат гирифтааст.
Ҳамас дар изҳороте эълом кард, ки ҷинояти режими сионистӣ дар ҳамла ба қароргоҳи полиси Фаластин дар шимоли шаҳри Ғазо, ки боиси шаҳодати 6 нафар аз афроду афсарони полис шуд, ҷинояти наве дар чаҳорчӯби нақшаи ошкоре мебошад, ки режими фашисти ишғолгар дар талоши иҷрои он аст, то бесарусомониро дар навори Ғазо паҳн кунад ва ҳадафи марказҳо ва нерӯҳои полисро идома диҳад.
Ин ҷунбиш, ҳадафи қасдона қарор додани нерӯҳои полиси ғайринизомиро, ки вазифаи худро дар ҳифзи амнияти ҷомеа дар навори Ғазо иҷро мекунанд, ҷинояти ошкори ҷангӣ донист ва афзуд: Ин амал, идомаи ҷанги куштори оммавӣ ва талош барои нобуд кардани сохтори иҷтимоӣ ва эҷоди холигии амниятӣ мебошад, пас аз он ки мошини ҷангии сионистӣ дар ба зону даровардани миллат ва муқовимати мо ва водор кардани онҳо ба таслим шудан нотавон монд.
Ҳамас дар ниҳоят, аз кишварҳои зомини созишномаи оташбас дар навори Ғазо хост, ки ба масъулиятҳои худ амал карда, ин вайронкуниҳои хатарнокро боздоранд.
Ин ҷунбиш инчунин бар зарурати муқобила бо нақшаҳои террористии режими сионистӣ, ки ҳадафи он идома ва амиқтар кардани фоҷиаи инсонӣ дар навори Ғазо аст, таъкид кард ва хостори дастгирии ниҳоди полиси ғайринизомӣ шуд, то битавонад вазифаи худро дар ҳифзи амният ва ҳимоя аз ҷомеа ба анҷом расонад.
Зикр карда мешавад, ки идораи кулли полиси Ғазо эълом кард, дар пайи ҳамлаи ҳавоии артиши Исроил ба як қароргоҳи полис дар минтақаи ал-Тавам дар шимоли Ғазо, панҷ нафар аз афсарону нерӯҳои полис шаҳид ва шуморе дигар маҷрӯҳ шуданд.
Бар асоси ин гузориш, ҷангандаҳои Исроилӣ ин қароргоҳи полисиро бо ҳадди ақалл ду мушак ҳадаф қарор доданд.
