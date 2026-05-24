Роҳбари Ансоруллоҳи Яман: Расона муҳимтарин арсаи даргирӣ байни Ислом ва сионизм аст

Ба гузориши агентӣ хабарии Абна ба нақл аз Ал-Масира, Абдулмалики Ал-Ҳусӣ, роҳбари Ансоруллоҳи Яман гуфт: «Вақте ки миллатҳои мо барои ниёзҳои аввалияи ғизоии худ ба душманонашон вобаста мешаванд, ба абзори фишор дар дасти он душманон табдил меёбанд. Душманон аз фишори иқтисодӣ ва таҳрим ҳамчун силоҳи асосӣ барои ҳадафи қарор додани уммати исломӣ ва дигарон истифода мебаранд».
Вай афзуд: «Яҳудиёни сионист, Амрико ва Исроил аҳамияти силоҳи таҳримро дарк мекунанд ва онро дар майдони рӯдарӯӣ ва даргирӣ алайҳи уммати мо ба таври фаъолона истифода мебаранд».
Роҳбари Ансоруллоҳи Яман гуфт: «Душманон аз фишори иқтисодӣ ва таҳрим алайҳи Эрон, Ироқ, Либиё, Сурия, Яман, Куба ва бисёре аз кишварҳои дигар дар саросари ҷаҳон истифода кардаанд ва то ҳол мекунанд. Душманони мо силоҳи таҳримро алайҳи уммати исломӣ истифода мебаранд, дар ҳоле ки уммати исломӣ онро алайҳи онҳо истифода намекунад, гарчанде ки силоҳи муассир бошад».
Вай афзуд: «Хеле аҷиб аст, ки ҳукуматҳои бехирад ва золим дар ҷаҳони ислом ба таҳрими иқтисодӣ ба нафъи Амрико пойбанд ҳастанд. Аксари режимҳои арабӣ бештарин таваҷҷуҳро ба таҳрим доранд ва мувофиқи манфиатҳои Амрико ва алайҳи кишварҳои исломӣ амал мекунанд».
Вай тасреҳ кард: «Агар режимҳои арабӣ ва исломӣ ба ҳамон андоза, ки ба қарорҳои Амрико пойбанд ҳастанд, ба Қуръон низ пойбанд мебуданд, вазъи уммати исломӣ хеле фарқ аз он чи ҳоло аст, мебуд».
Вай баён кард: «Такяи аз ҳад зиёд ба воридот ҳамчун сиёсати иқтисодӣ ба қимати заиф кардани истеҳсоли дохилӣ вуҷуд дорад. Ҳақиқатан аҷиб аст, ки тоҷирон ҳама чизро ворид мекунанд ва хароҷоти ин воридот бо доллар пардохт мешавад».
Вай гуфт: «Вақте ки рӯҳияи амалӣ ва истеҳсолӣ аз ҷомеае руҳат бибандад, вазъияти хатарноке пеш меояд, ки натиҷаи он бекорӣ, саҳлангорӣ ва аз даст додани маҳоратҳои амалӣ аст. Неҳзати иқтисодӣ, неҳзатест, ки дар он миллатҳо дар чаҳорчӯби амали амалӣ ва истеҳсолӣ ҳаракат мекунанд».
Вай тасреҳ кард: «Сарватҳои миллӣ ва ҳокимиятии нафту гази мо зери назорати душманони мост, ки мардуми моро аз онҳо маҳрум мекунанд. Муҳосираи иқтисодӣ алайҳи кишвари мо хеле сахт ва беш аз ҳар кишвари дигари арабӣ ё исломӣ аст».
