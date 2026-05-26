Ансоруллоҳ: Ҳизбуллоҳ бузургтарин пирӯзиро бар зидди сионистҳо ба даст овард

Тибқи гузориши агентии хабаррасонии «Абно» ба нақл аз шабакаи Ал-Маядин, бюрои сиёсии ҷунбиши Ансоруллоҳи Яман ба муносибати солгарди озодсозии ҷануби Лубнон дар изҳороте, ҳамзамон бо эълони дубораи ҳамбастагӣ бо муқовимати исломии Лубнон, таъкид кард: муқовимати исломии Лубнон бузургтарин пирӯзиҳоро дар муқобили таҷовузи сионистӣ ба даст овардааст.
Ин гурӯҳ илова кард, ки ин солгард ёдовари дарсҳои муҳими таърихи муосир ва нақши ҳалкунандаи муқовимати исломӣ дар муқобили режими сионистӣ аст.
Ҷунбиши Ансоруллоҳ дар идомаи ин изҳорот эълом дошт: Солгарди озодсозии ҷануби Лубнон тақозо мекунад, ки дарсҳои таърихи наздикро ба ёд орем ва ин ки чӣ гуна агар муқовимати исломӣ ва фидокориҳои он набуд, Лубнон ба майдоние табдил меёфт, ки душман дар он озодона даст ба таҷовуз мезад.
Ин ҷунбиш инчунин бо тавсифи нақши шаҳид Сайид Ҳасан Насруллоҳ, котиби пешини Ҳизбуллоҳи Лубнон, эълом дошт: шаҳид Сайид Насруллоҳ муқоваматро дар сахттарин шароит роҳбарӣ кард ва онро то асри пирӯзиҳо ҳидоят намуд ва ӯ ҳанӯз ҳам мактаби илҳомбахш дар роҳбарӣ, ҷиҳод, имон ва устуворӣ аст.
Бюрои сиёсии Ансоруллоҳ дар охир илова кард: муқовимати исломӣ дар Лубнон исбот кард, ки роҳи ҷиҳод ягона роҳи кафолатнок барои озодии замин, ҳифзи ҳукмронӣ ва иззату эҳтиром аст.
