Император маҷбур шуд бо воқеият рӯ ба рӯ шавад

24 Май 2026 - 12:57
News ID: 1818134
Source: ABNA
Сӯхангӯи Вазорати корҳои хориҷии кишвари мо дар саҳифаи шахсии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ дар паёме пурмаъно навишт: «Император маҷбур шуд бо воқеият рӯ ба рӯ шавад».

Ба гузориши агентӣ хабарии Абна, Исмоил Бақоӣ, сӯхангӯи Вазорати корҳои хориҷии кишвари мо дар саҳифаи шахсии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ бо гузоштани нақши сангии пирӯзии Шопури I Соcонӣ бар императори Рум навишт: «Румиён пиндоштанд, ки Рум маркази олам аст; аммо эрониён ин таваҳҳумро шикастанд».

Вай афзуд: «Лашкаркашии Маркус Юлиус Филиппус (Филиппи Араб) ба сӯи шарқ бар зидди империяи Сосониён ба пирӯзии румиён наанҷомид, балки ба сулҳе бо шартҳои Шопури I анҷом ёфт: император маҷбур шуд бо воқеият рӯ ба рӯ шавад».

