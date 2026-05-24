Ба гузориши агентӣ хабарии Абна, Исмоил Бақоӣ, сӯхангӯи Вазорати корҳои хориҷии кишвари мо дар саҳифаи шахсии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ бо гузоштани нақши сангии пирӯзии Шопури I Соcонӣ бар императори Рум навишт: «Румиён пиндоштанд, ки Рум маркази олам аст; аммо эрониён ин таваҳҳумро шикастанд».
Вай афзуд: «Лашкаркашии Маркус Юлиус Филиппус (Филиппи Араб) ба сӯи шарқ бар зидди империяи Сосониён ба пирӯзии румиён наанҷомид, балки ба сулҳе бо шартҳои Шопури I анҷом ёфт: император маҷбур шуд бо воқеият рӯ ба рӯ шавад».
