Алҷазира: Ҷанг дар Эрон шикасти стратегӣ барои Амрико ва Исроил буд

Тибқи гузориши агентии хабаррасонии «Абно», шабакаи хабарӣ Алҷазира дар гузорише навишт, ки Теҳрон ва Вашингтон ҳафтаҳо пас оташбас, ҳанӯз дар муборизаи сиёсӣ барои музокираи созишномае даргиранд, ки Теҳрон онро даричае барои беҳбуди иқтисодии худ медонад ва Вашингтон тавассути он ба ҷустуҷӯи барқарор кардани суботи бозори нафт аст.
Ҳам Амрико ва ҳам Эрон имконияти ба даст овардани тафоҳуми зуд барои хотима додани ҷанг дар Ховари Миёнаро кам арзёбӣ карданд. Теҳрон эълом дошт, ки ба даст овардани созиш ҳанӯз ба кӯшишҳои бештар ниёз дорад ва Доналд Трамп низ гуфт, ки шитоб надорад.
Мирав Зонсзайн, таҳлилгари калони Гурӯҳи буҳрони байналмилалӣ гуфт, ки ҷанг барои Амрико ва Исроил ҳеҷ як аз ҳадафҳои худро амалӣ накардааст, балки як шикасти стратегӣ будааст. Трамп аз Эрон хоҳиш кард, ки барномаи ҳастаии худро раҳо созад, аммо чанд давра музокира ва ҷанг то ҳол ба ин натиҷа нарасидааст.
Бар асоси ин гузориш, ихтилофоти асосӣ байни ду ҷониб идома доранд, ки нишон медиҳад парвандаи ҳастаӣ эҳтимолан дар марҳилаи навбатӣ мавриди баҳс қарор хоҳад гирифт. Афзалияти кӯтоҳмуддати Трамп метавонад хотима додани ҷанг бошад; зеро ӯ ба паст кардани нархи ҷаҳонии энергия ва нархи бензин дар Амрико ниёз дорад.
Алӣ Воиз, таҳлилгари дигари Гурӯҳи буҳрони байналмилалӣ бар он аст, ки Трамп ниёз дорад ба интихоботи миёнамуҳлатӣ тамаркуз кунад ва имконияти ҷумҳурихоҳонро барои нигоҳ доштани назорати худ бар ҳар як Конгресс афзоиш диҳад. Зонсзайн низ бар он аст, ки Трамп манфиати шахсӣ дар пайдо шудан ҳамчун шахси пирӯз дорад.
Зонсзайн илова мекунад, ки Трамп ва Нетанёҳу ҷангеро оғоз карданд, ки умед доштанд ба нафъи онҳо тамом шавад, аммо возеҳ аст, ки ин рӯй надод. Вай илова кард: «Исроил аз он замон инҷониб таъкид кардааст, ки "мо бояд фишори низомӣ, таҳдиди низомӣ ва фишори иқтисодиро идома диҳем ва ин раванд дар ниҳоят натиҷа хоҳад дод".»
Воиз бо ишора ба он ки «ҳеҷ созишномае Исроилро қонеъ намекунад», таъкид кард, ки режими сионистӣ ба мухолифати худ бо ҳар созишномае бо Эрон исрор хоҳад варзид.
