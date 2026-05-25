Шайх Наим Қосим: Силоҳ дар дасти мо мемонад; Эрон сарбаланд аз ҷанг берун мешавад

Ба гузориши агентии хабарии «Абна» ба нақл аз «Ал-Манар», шайх Наим Қосим, котиби умумии Ҳизбуллоҳи Лубнон, гуфт: Имрӯз дар бораи Рӯзи муқовимат ва озодӣ, вазъи сиёсии кунунӣ ва вазъи Эрон, Баҳрайн ва Фаластин баҳс хоҳем кард. Иди Қурбон, иди фидокорӣ, бахшиш ва таъаммул бо имон, ки боиси муқобила бо шайтон мешавад, ба мусалмонон табрик мегӯям.
Вай илова кард: Мо метавонем аз муқовимат ва озодӣ, 5 принсипи муҳим истинбот кунем. Ҳар касе, ки дар муқовимат ширкат дошт, дар он ва дар озодии ба даст омада шарик буд. Муқовимат натиҷаи раҳбарии сайиди шаҳидони уммат, сайид Ҳасан Насруллоҳ аст.
Котиби умумии Ҳизбуллоҳи Лубнон гуфт: Ин пирӯзӣ ҳосили ҳамкории артиш, мардум ва муқовимат буд. Ҳамоҳангӣ байни ҳукумат ва муқовимат вуҷуд дошт ва ин омили муҳим ва таъсиргузоре дар расидан ба озодӣ буд. Муқовимат ва озодӣ, иде барои озодагони ҷаҳон ва иди Фаластин аст. Мо дар ин ҷо аз раиси ҷумҳури Эмил Лахуд ва Набиҳ Беррӣ, раиси парлумон, ки ҳомиёни озодӣ буданд, ёд мекунем.
Лоиҳаи Исроил, бартарафи муқовимат ва ишғоли тадриҷии Лубнон аст
Вай илова кард: Понздаҳ сол ишғол, ҳамроҳ бо ташкили артиши ҷануби Лубнон, ҳадафи душмани исроилӣ таҳқиқи тамаъҳояш дар Лубнон буд. Тавофуқи хоркунандаи 17 май иҷро нашуд ва дар соли 1984 бекор шуд, ва ин гаме дар масири озодӣ буд, ки дар соли 2000 таҳаққук ёфт. Ин озодии бузург ва ин сарбаландӣ ва иззат бар ҳамагон муборак бод.
Котиби умумии Ҳизбуллоҳи Лубнон гуфт: Дар 24 ноябри соли 2024, ҳукумати Лубнон ба тавофуқи ғайримустақим ноил шуд, ки қарор буд ба ишғол поён диҳад ва ҳамлаҳоро боздорад. Ба муддати 15 моҳ пас аз тавофуқ, ҳамлаҳои Исроил идома ёфт. Ҳукумати Лубнон қодир ба иҷрои он набуд. Имтиёзоте, ки ҳукумати Лубнон медод, идома ёфт, то он ки дар 2 марти соли 2026, муқовимат ҷирм ҳисобида шуд. Аз ҳукумати Лубнон мехоҳам, ки қарорҳоеро, ки алайҳи муқовимат гирифтааст, бекор кунад ва дар канори мардуми худ биистад. Лоиҳаи Исроил, бартарафи муқовимат ва ишғоли тадриҷии Лубнон ҳамчун қисмате аз барномаи он аст.
Шайх Наим Қосим гуфт: Таҳримҳои охирини Амрико бо ҳадафи аъмоли фишор гузошта шудаанд ва ин нишондиҳандаи нотавонӣ дар расидан ба ҳадафҳояш аст. Таҳримҳои Амрико моро суст нахоҳад кард ва агар Амрико ваҳшати бештар кунад, дар Лубнон дастоварде нахоҳад дошт.
Вай бори дигар бо халъи силоҳи Ҳизбуллоҳи Лубнон мухолифат карда, таъкид кард: Халъи силоҳ, маҳрум кардани Лубнон аз қобилиятҳои дифоӣ ва ҳамвор кардани роҳ барои нобудии он аст ва ин барои мо қобили қабул нест. Онҳо ба мо мегӯянд, ки дар халъи силоҳи худ ба онҳо кумак кунем, то Исроил битавонад ворид шавад, моро бикушад ва мардуми моро аз хонаву конашон ронад.
