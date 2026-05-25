Петреус: Амрико дар муқобили Эрон дар мавқеи бунбасти стратегӣ қарор дорад

Ба гузориши агентии хабарии «Абна» ба нақл аз вебгоҳи The Hill, генерал Дэвид Петреус, фармондеҳи пешини Фармондеҳии марказии артиши террористии Амрико (СЕНТКОМ) ва раиси пешини созмони ҷосӯсии ин кишвар (Сиё) дар суханрониҳояшон эътироф кард: Амрико дар мавқеи душвор ва бунбасти стратегӣ бо Эрон қарор дорад.
Бар асоси эълони ин расона, раиси пешини Сиё гуфт, ки ҳеҷ нишонае аз майли Эрон барои кам кардани хоҳишҳояш дар рафти музокироти ҷорӣ бо Амрико надидааст.
Фармондеҳи пешини СЕНТКОМ илова кард: «Ман боварӣ ҳеҷ нишонае надидаам, ки онҳо дар хоҳишҳояшон, яъне хуруҷи мо аз Халиҷи Форс, пардохти ҷубронпулӣ ба онҳо ва ҳифзи назорати Тангаҳи Ҳурмуз, тағйироти асосӣ ворид карда бошанд. Фикр мекунам мо дар мавқеи душворе ҳастем ва онҳо албатта медонанд, ки раиси ҷумҳури Амрико (Трамп) бо интихоботи миёнамуҳлат рӯбарӯ аст.»
Дэвид Петреус, сипас илова кард: «Ба назар мерасад Эрон фикр мекунад, ки бо идомаи хоҳиши мавқеъҳои худ дар музокирот, қобилияти бештаре барои таҳаммули ин шароитҳо дорад. Афзоиши бештари шиддат аз ҷониби Иёлоти Муттаҳида, зерсохторҳои ҳаётан муҳим (марбут ба таҷовузгарони амрикоӣ) дар кишварҳои Халиҷи Форсро, ки пеш аз ин дар рафти ин даргирӣ осеб дидаанд, бештар дар маърази осеб қарор хоҳад дод.»
Вай дар идома ин вазъиятро ҳамчун бунбасти стратегӣ тавсиф кард, ки «ҳар роҳе аз он, ҷанбаҳои манфии эҳтимолии назаррас дорад.»
Your Comment