Табоъати ҷанг алайҳи Эрон; рақам хӯрдани фоҷеаи сиёсӣ барои Кохи Сафед

Ба гузориши агентии хабарии «Абна», рӯзномаи амрикоии Политико гузориш дод, афзоиши шадиди нархи бензин як фоҷеаи миллии сиёсӣ барои Кохи Сафед ба шумор меравад. Дар ҳоле ки амрикоиҳо сафарҳои тобистонии худро оғоз мекунанд, нархи бензин дар ҳар иёлати Амрико як мушкили сиёсии дохилӣ эҷод мекунад.
Дар ин гузориш таъкид шудааст, дар ҳоле ки ҳукумати Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико бар нархи 5.02 доллар барои ҳар галлон мутамаркиз аст, нархи бензин дар бисёре аз иёлатҳо ба ин сатҳ наздик мешавад ё аз он гузаштааст. Ин миқдор, баландтарин нархест, ки дар даврони ҳукумати Ҷо Байден, раиси ҷумҳури пешини Амрико дар соли 2012, вақте ки ҷанг дар Укроин занҷираи таъминоти энергияро халалдор кард, сабт шудааст.
Дар идомаи ин гузориш омадааст, иёлати Вашингтон рекорди нав бо 5.79 доллар сабт кард, дар ҳоле ки якчанд иёлати дигар ба рекордҳои нав наздик мешаванд, зеро сабаби асосии ин афзоишҳои шадид (ихтилол дар Тангаҳи Ҳурмуз) бе тағйир боқӣ мондааст.
Маълумоти интишоршуда аз ҷониби GasBuddy нишон медиҳад, ки танҳо 56 дарсади амрикоиҳо ният доранд сафари роҳаи бештар аз ду соат дошта бошанд, ки нисбат ба 69 дарсади соли гузашта коҳиш ёфтааст.
Пештар низ як таҳлили иқтисодӣ, ки тавассути пажӯҳишгарони Донишгоҳи Браун анҷом шуд, нишон дод, ки аз замони оғози ҳамлаҳои Амрико ва режими сионистӣ алайҳи Эрон, ҳар хонаводаи амрикоӣ ба ҳисоби миёна 190 доллару 47 сент бештар барои сӯзишворӣ пардохт кардааст. Ин рақам барои бисёре аз оилаҳо баробари қарзи як моҳаи барқ ё хароҷоти хӯроквории як ҳафтаи як ҷуфт ҳисобида мешавад.
