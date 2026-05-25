Ҳамлаи электронӣ ба ҳавопаймои вазири дифои Англия дар марзи Русия

Ба гузориши агентии хабарии «Абна», рӯзномаи Таймс ба нақл аз як манбаи низомӣ эълом кард, ки ҳавопаймои Ҷон Хилӣ, вазири дифои Англия, ҳангоми парвоз аз Эстония ба Лондон ва дар наздикии марзҳои Русия, ҳадафи халали электронӣ қарор гирифт.
Муносибатҳои Русия ва Англия аз замони оғози ҷанг дар Украина ба тирагӣ граёид. Маскав, Лондонро ба коршиканӣ ва монеъ шудан аз эҷоди сулҳ бо Киев муттаҳам мекунад.
Англия ҳамчун яке аз аъзоёни асосии НАТО дар солҳои охир, фаъолиятҳои худро дар марзи шарқии НАТО бо Русия, ба вижа дар кишварҳои Балтик афзудааст.
