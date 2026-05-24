Сарвазири Покистон: Ба кӯшишҳо барои таҳқиқи сулҳ идома медиҳем

Ба гузориши агентӣ хабарии Абна ба нақл аз шабакаи Ал-Маядин, Шаҳбози Шариф, сарвазири Покистон дар бораи охирин таҳаввулоти марбут ба кӯшишҳои миёнҷигаронаи кишвараш гуфт: «Исломобод ба кӯшишҳои худ дар масири таҳқиқи сулҳ идома хоҳад дод ва умедворем, ки ба зудӣ мизбони давраи навбатии гуфтугуҳо бошем».
Вай инчунин эълом кард, ки намояндаи Покистон дар тамоси телефонӣ бо Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико «филдмаршол Осим Мунир», фармондеҳи артиши Покистон будааст.
Сарвазири Покистон дар ниҳоят гуфт: «Ба раиси ҷумҳури Трамп ба сабаби кӯшишҳои фоиқулоддааш дар ростои таҳқиқи сулҳ табрик мегӯям».
