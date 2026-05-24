Артиш барои муқобилаи қатъӣ ва ҳамаҷониба бо ҳар гуна таҳдид ва таҷовуз омода аст

Ба гузориши агентӣ хабарии Абна, ба муносибати сеюми хурдод — солгарди озодсозии Хуррамшаҳри қаҳрамон, Артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон бо ирсоли изҳоротие, ин рӯзро гиромӣ дошта, онро рамзи муқовимат ва ваҳдати миллати Эрон хонд ва бар омодагии артиш барои муқобила бо ҳар гуна таҷовузи душманон таъкид кард.
24 Май 2026 - 12:58
News ID: 1818137
Source: ABNA
Артиш дар изҳоротие таъкид кард: «Артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон бо азмеми росех ва иродаи халлолнашаванда, худро барои муқобилаи қатъӣ ва ҳамаҷониба бо ҳар гуна таҳдид ва таҷовузи душманон омода намудааст».
