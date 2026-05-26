Бекорӣ ва нотавононӣ идоравии Бен-Гвир; тақрибан 100 нафар дар зиндонҳои Исроил кушта шуданд

Тибқи гузориши агентии хабаррасонии «Абно» ба нақл аз шабакаи Ал-Маядин, рӯзномаи сионистии «Ҳааретс» гузориш дод, ки дар тӯли ду соли ним гузашта, 98 нафар дар зиндонҳои ин режим ҷони худро аз даст додаанд.
Ин рӯзнома инчунин эълом кард, ки дар давраи масъулияти «Итамар Бен-Гвир», вазири амнияти дохилии Исроил ва «Коби Яъқубӣ», раиси идораи зиндонҳои ин режим, зиндонҳои Исроил ба шабакаи лагерҳои шиканҷа табдил ёфтаанд.
Дар чанд рӯзи гузашта инчунин амали нафрини Бен-Гвир дар муносибати ғайриинсонӣ бо сарнишинони «Флотилияи ҷаҳонии сумуд» ва интишори як видеои ин ҳамла мавҷи вокунишҳои манфиро дар саросари ҷаҳон ба бор овард ва бисёре аз кишварҳо ин ҳамлаҳоро ба сахтӣ маҳкум карданд.
