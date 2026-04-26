Флотилияи «Самуд 2» дар роҳи шикастани маҳзири Газо ба Сицилия расид

Мувофиқи хабаргузории Абна ба нақли хабаргузории палестинӣ «Шаҳоб», флотилияи ҷаҳонии «Самуд 2», ки ба ҳаракати худ ба Италия идома медиҳад, омода аст, ки аз ин рӯзи якшанбе вазифаи худро барои шикастани маҳзири навои Газо аз ҷониби режимҳои сионистӣ ва расонидани кӯмакҳои башардӯстона ба сокинони Газо идома диҳад.
Ин флотилия як ташаббуси шаҳрвандӣ аст, ки соли 2025 бо иштироки намояндагони ташкилотҳои шаҳрвандӣ, фаъолон ва ихтиёрчиён аз кишварҳои гуногун оғоз ёфтааст ва ҳоло дуюм сафарашро дар чорчӯбаи «вазифаи баҳори 2026» идома медиҳад. Киштиҳои ин флотилия дар 12 апрели ҷорӣ аз Барселонаи Испониya хориҷ шуда ва дар 23 ҳамон моҳ ба ҷазираи Сицилияи Италия расиданд ва ба дигар қайқоҳои иштироккунанда дар ин флотилия пайвастанд.
Яке аз аъзоҳои ҳайати раёсати ин флотилия эълон кард, ки марҳилаи аввали ин сафар муваффақона буд. Ӯ таъкид кард, ки дар роҳи ҳаракат, як киштии бузург борбардори ба мақсади режимҳои сионистӣ маҷбур ба тағйири роҳ шуд. Ӯ таъкид кард, ки ҳадафи ниҳоӣ, расидан ба Газо ва шикастани маҳзири он аст.
Фаъолони сиёсии иштироккунанда дар ин карвон, ҳадафи ин вазифаро эҷоди коридори башарӣ ва мардумӣ ва хотима ба маҳзири Газо тавсиф карда, умедвор шуданд, ки ин дафъа бо зиёд шудани шумораи киштиҳо ва омодагии бештар, вазифа ба натиҷа расад. Як фаъоли италиявӣ дар ин робита таъкид кард, ки бузургтарин хатар, суханнишинии ҷомеаҳои расмӣ ва байналмилалӣ аст.
Вакили флотилия дар Италия низ, бо ишора ба идомаи буҳрон дар Газо, эълон кард, ки ин вазифа дар натиҷаи тағйир наёфтани вазъи башардӯстона дар ин минтақа аз сар гирифта шудааст ва ҳадафи он эҷоди гузариши башардӯстонаи доимӣ аст.
Тақрибан 100 кишти аз кишварҳои гуногун аз ҷумла Испания, Италия, Юнон ва Туркия дар ин вазифа иштирок мекунанд.
Your Comment