Рӯзномаи ивритӣ: Тел-Авив ва Вашингтон бояд аз шикстҳои гузашта дарс гиранд

Мувофиқи хабаргузории Абна, рӯзномаи забонии иврит «Ядиот Ахаранот» эътироф кард, ки ин фикр, ки нест кардани қувваи душманони Тел-Авив дар Газо, Лубнон ва Эрон ва ҳатто нест кардани ақидаҳои онҳо имконпазир аст, ифодагари сатҳи бекасию нокомии қабулкунандагони қарор дар режимҳои сионистӣ ва ИМА аст.
Дар ин гузориш омадааст, ки онҳо аз шикстҳои гузаштаи худ дарс гирифтан ғайриқодир ва нобаробаранд.
Рӯзномаи забонии иврит «Маарив» низ гузориш дода буд, ки ҷанг бо Эрон на танҳо миллиардҳо доллар хароҷот ба ИМА гузоштааст, балки тибқи таҳлилҳои нав қисми зиёди захираҳои силоҳии дақиқ ва гаронқимати ин кишварро низ сарф кардааст.
Дар идомаи ин гузориш омадааст, ки тибқи таҳлили Маркази таҳқиқоти стратегӣ ва байналмилалӣ (CSIS), қувваҳои амрикоӣ дар давоми 39 рӯзи ҷанг аз ҳазорҳо мисили крузӣ, мисилҳои ракетагир ва системаҳои пешрафтаи ракетагир истифода бурдаанд, ки ин аз тахминҳои аввалия хеле бештар буд. Дар байни системаҳое, ки махсусан осеб дидаанд, баъзе ҷузъҳои системаи мудофиаи ҳавоӣ ва ракетагии ИМА буданд.
