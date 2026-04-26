Ҳааретс: Миллиардҳо доллар хароҷот ва холӣ шудани захираҳо, натиҷаи ҷанг бо Эрон буд

Мувофиқи хабаргузории Мехр ба нақли Ал-Майдиён, рӯзномаи забонии иврит Ҳааретс гузориш дод, ки ҷанг бо Эрон на танҳо миллиардҳо доллар хароҷот ба ИМА гузоштааст, балки тибқи таҳлилҳои нав қисми зиёди захираҳои силоҳии дақиқ ва гаронқимати ин кишварро низ сарф кардааст.
Дар идомаи ин гузориш омадааст, ки тибқи таҳлили Маркази таҳқиқоти стратегӣ ва байналмилалӣ (CSIS), қувваҳои амрикоӣ дар давоми 39 рӯзи ҷанг аз ҳазорҳо мисили крузӣ, мисилҳои ракетагир ва системаҳои пешрафтаи ракетагир истифода бурдаанд, ки ин аз тахминҳои аввалия хеле бештар буд. Дар байни системаҳое, ки махсусан осеб дидаанд, баъзе ҷузъҳои системаи мудофиаи ҳавоӣ ва ракетагии ИМА буданд: мисилҳои крузии Томаҳок, мисилҳои ракетагири Патриот, системаҳои THAAD ва мисилҳои SM-3 ва SM-6.
Тибқи ин гузориш, ин системаҳо барои як саҳнаи амалиётӣ пешбинӣ нашудаанд, балки ҳатто дар сенариоҳои хеле васеътар, захираҳои стратегӣ барои ИМА ба ҳисоб мераванд. Баҳогузорӣ шудааст, ки як мисили Томаҳок тақрибан 2,6 миллион доллар, як мисили SM-3 тақрибан 28,7 миллион доллар, як SM-6 тақрибан 5,3 миллион доллар, як системаи THAAD тақрибан 15,5 миллион доллар ва як мисили Патриот тақрибан 3,9 миллион доллар хароҷот дорад.
Ҳааретс таъкид кард, ки вақте ин хароҷот бо ҳазорҳо партоб дар муддати чанд ҳафта омезиш ёбанд, хароҷот дар муддати хеле кӯтоҳ ба миллиардҳо доллар мерасад. Тибқи баҳогузориҳои мазкур, ИМА дар давоми ҷанг зиёда аз 850 мисили Томаҳок истифода бурдааст. Инчунин гузориш дода шудааст, ки ҳазорҳо мисили Патриот низ истифода шудааст.
Бо ин вуҷод, мушкил танҳо дар миқдори истифодашуда нест, балки дар пур кардани хеле суст захираҳо ниҳон аст. Барои баъзе системаҳо, истеҳсолкунандагон тахмин мекунанд, ки давраи байни фармоиш ва интиқол метавонад то чор сол расад. Таҳлилгарон боварӣ доранд, ки агар ИМА маҷбур ба даргири дар як рӯбарӯии бузурги дигар, масалан бо Чин шавад, метавонад маълум шавад, ки захираҳои ҳозира хатарнок каманд.
