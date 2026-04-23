Қолибав: Бозкушоии тангаи Ҳурмуз бо вайронкунии равшани оташбас ғайриимкон аст

Мувофиқи хабаргузории Абна, Муҳаммад Боқир Қолибав, раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ, дар паёме, ки дар саҳифаи шахсии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ нашр кард, ба масъалаи тӯлонӣ кардани якҷонибаи оташбас аз ҷониби ИМА вокуниш нишон дода, навишт: Оташбаси пурра вақте маъно дорад, ки бо маҳдудияти баҳрӣ ва гиребони иқтисоди ҷаҳон вайрон нагардад ва ҷангҷӯии сиёнистҳо дар ҳамаи пешҳо боздошта шавад. Бозкушоии тангаи Ҳурмуз бо вайронкунии равшани оташбас ғайриимкон аст.
Ӯ дар идомаи матни худ дар бораи роҳи расидан ба мувофиқат навишт: Бо таҷовузи низомӣ ба мақсадҳои худ нарасиданд, бо бузургӣ низ нахоҳанд расид. Танҳо роҳ, қабули ҳуқуқи халқи Эрон аст.
Your Comment