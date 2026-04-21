Мутахассисони Созмони Милали Муттаҳид: Ҳамкории Иттиҳоди Аврупо бо Тел-Авив бояд фавран қатъ шавад

Тибқи гузориши хабаргузории Абна ба нақли ан-Насира, мутахассисони Созмони Милали Муттаҳид эълон карданд, ки Иттиҳоди Аврупо бояд фавран созишномаи ҳамкории тиҷоратии худро бо режими сионистӣ ба ҳолати қатъ дарорад.
Ин мутахассисон илова карданд, ки қатъи созишномаи ҳамкории мазкур бояд дар зери сояи ҷамъоварии беш аз як миллион имзо аз ҷониби шаҳрвандони аврупоӣ пас аз ҷиноятҳои режими сионистӣ бар зидди ҳуқуқи инсон сурат гирад. Иттиҳоди Аврупо наметавонад даъвои дастгирии ҳуқуқи инсон дошта бошад, аммо дар ҳамин ҳол бо давлате, ки ба нуклукушӣ ва ҷиноятҳои ҷангӣ даст мезанад, робитаҳои тиҷоратӣ дошта бошад.
Онҳо таъкид карданд, ки маълумоти мавҷуда нишон медиҳад, ки режими сионистӣ дар навори ғазо ба нуклукушӣ даст задааст. Қатъи ин созишномаи муштарак масъалаи сиёсӣ нест, балки вазифаи қонунӣ дар дӯши Иттиҳоди Аврупо мебошад, ки нишондиҳандаи ҳадди ақали риояи Аврупо ба ҳуқуқи байналмилалӣ ҳисобида мешавад.
Your Comment