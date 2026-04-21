  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Амрико

Ҳисоботи CNN дар бораи боварнопазирии Трамп

21 Апрел 2026 - 12:58
News ID: 1804783
Source: ABNA
Ҳисоботи CNN дар бораи боварнопазирии Трамп

Як расонаи амрикоӣ бо ишора ба тағйироти ногаҳони раиси ҷумҳури ин кишвар дар нисбат ба ҷанг бар зидди Эрон, изҳороти ӯро боварнопазир донист.

Тибқи гузориши хабаргузории Абна, шабакаи хабарии CNN дар ҳисобот навишт, ки танҳо ду рӯз пас аз он ки Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико иддао кард, ки Эрон бо ҳама чиз розӣ шудааст, Теҳрон боз тангҳои Ҳормузро баст ва раиси ҷумҳури Амрико таҳдид ба нест кардани пулҳо ва нерӯгоҳҳои Эрон кард.

CNN илова кард, ки ин тағйироти ногаҳонӣ намунаи услуби роҳбарии ҷангии Трамп аст, ки байни пешгӯиҳои хушбинона аз оштӣ наздик ва таҳдидҳои огоҳкунанда нусхабардорӣ мекунад.

Ин шабакаи хабарӣ бо ишора ба коҳиши маъмурии Трамп дар опросҳо (37 фоиз) ва нигарониҳои ӯ дар бораи оқибатҳои ҷанг, таъкид кард, ки рӯзҳои оянда озмуни тақдирсоз барои стратегияи Трамп аст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha