Фореин Полиси: Ҷанги Эрон Вашингтонро заиф карда ва рақибонашро тақвият дод

Тибқи гузориши хабаргузории Абна, маҷаллаи амрикоии Фореин Полиси дар мақоле навишт, ки таъсири стратегии ҷанг дар Эрон барои муддати тӯлонӣ пас аз поёни ҷанг дар саросари ҷаҳон давом хоҳад кард.
Ин маҷалла илова мекунад, ки аҳамияти натиҷаҳои кӯтоҳмуддат метавонад нисбат ба оқибатҳои стратегии дарозмуддате, ки аз ин ихтилоф ба миён меояд, камтар намояд.
Фореин Полиси илова кард, ки ҷанги Эрон нуқтаи муайянкунандае дар таърих хоҳад буд ва заминларзаи ҷуғрофӣ аст, ки тағйироти ҷаҳониро суръат бахшида, воқеияти наверо эҷод мекунад, ва оқибатҳои он то муддате пас аз поёни ҷанг давом меёбад.
Ин маҷалла бо ишора ба он ки ИМА то муддате бо оқибатҳои стратегии ин ҷанг дасту панҷа хоҳад андохт, илова кард, ки ҷанг бар зидди Эрон зарбаи марговар ба тартиби байналмилалии бо роҳбарии ИМА ворид кардааст, ки пеш аз ин дар остонаи фурӯпошӣ буд. Вашингтон имрӯз ба таҳдиди асосӣ барои тартибе табдил ёфт, ки пештар роҳбарии онро бар дӯш дошт.
Ин гузориш бо ишора ба таҳдиди вайрон кардани нерӯгоҳҳо ва инфрасохтори ғайринаҳорӣ, ва таҳдиди вайрон кардани як тамаддуни пурра аз ҷониби Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, изҳор дошт, ки ӯ ҷиноятҳои ҷангиро ҳамчун як таслимоти низомӣ ва як фишори дипломатӣ муқаррар кардааст.
Тибқи ин гузориш, ИМА пас аз зарбаҳои марговаре, ки бо ин ҷанг ба пояҳои иттиҳодҳои ҷаҳонии худ ворид кардааст, наметавонад ба шариқонаш чун гузашта такя кунад. Иттиҳоди НАТО пеш аз ин бо буҳрон дасту панҷа мекард ва ҷанги Эрон қуллаи ҷудоӣ байни Вашингтон ва шариқони аврупоии он аст ва метавонад ҳаракати Аврупо ба сӯи истиқлолияти дифоӣ ва ҳатто ҳаставиро суръат бахшад.
