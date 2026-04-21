Саргенерал Абдуллоҳӣ: Мо омодаем, ки ба вайрони созиши душман ҷавоби қатъӣ диҳем

Тибқи гузориши хабаргузории Абна, Саргенерал Али Абдуллоҳӣ, фармондеҳи қаргоҳи марказии Хотамул-Анбиё, муносибати дафтани дуюми урдибеҳишт, солгарди Қувваҳои Посбони Инқилоби Исломӣ (ИРГҚ) таъкид кард: Миллати қаҳрамони Эрон, имрӯз ба иқтидор, омодагӣ ва қобилиятҳои ҳамаҷонибаи стратегии ИРГҚ ва дигар қувваҳои дифоъи Ватан, ки душманни сиёсӣ ва Амрикаи террористро бо зарбаҳои марговару вайронкунандаи мусаллаҳӣ ва ҳавопаймоҳои бекабин ба ихтилоҷ ва парешонӣ оварда, маҷбур карданд, ки барои оташбаси эҳтиёткорона дархоб кунанд, фахр мекунад.
Ӯ идома дод: Мардуми Эрон бо ҳузурҳои пуршибот ва васеъ дар майдонҳо ва кӯчаҳо, дастгирии қувваҳои мусаллаҳро канор нагузоштаанд.
Фармондеҳи қаргоҳи марказии Хотамул-Анбиё изҳор дошт: Қувваҳои мусаллаҳи қаҳрамони Эрон, ҳамроҳи давлат ва миллати шарифу таҷассумшудаи Эрон, муттаҳиду якхела дар пайравии комил аз тадбирҳои фармондеҳи кулли қувваҳои мусаллаҳ, барои ҷавобҳои қатъӣ, муайянкунанда ва фаврӣ ба таҳдидҳо ва амалҳои душман омодаанд.
Саргенерал Абдуллоҳӣ гуфт: Қувваҳои мусаллаҳ ба раисиҷумҳури «кафир» ва тасаввуроти нодурусти Амрико имкон намедиҳанд, ки аз сукунат дар низоъи низомӣ, хусусан дар идоракунии тангҳои Ҳормуз, истифодаи нодуруст ва ривояти дуруст накарда, ба ҳар як вайрони созиш бо шараф ҷавоб диҳанд.
