Идомаи интиқодҳо аз вазъияти ИМА дар идоракунии ҷанг ва тӯлонӣ кардани оташбас

Мувофиқи хабаргузории Абна, аз ҷумла муҳимтарин мавқеъгириҳои расонаии охирин ба «Ҷопон Таймс» дахл дорад, ки дар бораи вазъияти ҳозираи ИМА навишт: «Вобастагии ИМА ба миёнаравон барои поён додани ихтилофҳо нишонаи маҳдудияти қувваи Вашингтон аст ва кишварҳо роҳҳои гузаронидани онро меёбанд.»
Гардиён низ чунин таҳлил кард, ки тӯлонӣ кардани оташбас на аз мавқеи қувват, балки натиҷаи нокомии ИМА дар идомаи шиддат ва идоракунии оқибатҳои он арзёбӣ мешавад.
Трита Парси (муовини андешагоҳи амрикоӣ Куинси) изҳор дошт: «Трамп бо тӯлонӣ кардани оташбас асло аз ҷанг қадам ба қафо гузоштааст ва дар вазъияте қарор гирифтааст, ки дар он на мувофиқа, на ҷанг ва на сулҳ шакл нагирифтааст, аммо ҳадафи асосии ӯ яъне баромадан аз ҷанг иҷро шудааст.»
Инчунин Майк Куигли (намояндаи конгресс) гуфт: «Трамп қодирияти иҷрои вазифаҳои худро аз даст додааст ва бояд арзёбии эҳсосӣ шавад; қарорҳои ӯ метавонад ба амалҳои хатарнок ва ғайриқобили пешгӯӣ оварда расонад.»
