Комиссари энергетикаи Иттиҳоди Аврупо: Вазъият қаноатбахш нест

Мувофиқи хабаргузории Абна, Денис Йоргенсен, комиссари энергетикаи Иттиҳоди Аврупо, эълон кард, ки аз оғози ҷанги ИМА ва режими сиёнистӣ ба муқобили Эрон, хароҷоти иловагии энергетика ба тақрибан 24 миллиард евро расидааст; рақаме ки ба таври миёна ба 500 миллион евро дар рӯз баробар аст.
Ӯ бо таъкид кардани он ки ҳатто дар сенарияҳои бештар хушбинӣ вазъияти бозори энергетика қаноатбахш нест, изҳор дошт: Мо дар вазъияти душвор қарор дорем ва моҳҳои оянда низ мушкилнок хоҳад буд.
Йоргенсен инчунин огоҳӣ дод, ки эҳтимоли ба вуҷуд омадани буҳрон дар таъмини сӯзишвории ҳавопаймоҳо дар шаш ҳафтаи оянда вуҷуд дорад ва илова кард, ки нархи гази табиӣ моеъ дар бозорҳои ҷаҳонӣ ҳадди ақал то ду соли оянда на устувор мешавад ва на коҳиш меёбад.
Ӯ пештар дар рӯзи сешанбе низ гуфта буд, ки тобистони оянда барои Аврупо ҳатто дар беҳтарин ҳолат ҳам душвор хоҳад буд; мавзӯе ки ба камбудии сӯзишворӣ дар натиҷаи ҷанг ва баста шудани тангаи Ҳурмуз вобаста аст. Ба гуфтаи ӯ, Иттиҳоди Аврупо амалҳоро барои коҳиш додани таъсири ин буҳрон ба таъмини сӯзишвории ҳавопаймоҳо меомӯзад.
Йоргенсен дар Мадрид ба хабарнигорон гуфт: Дар сурати зарурат, манбаъҳои сӯзишвории ҳавопаймоҳоро байни кишварҳои узв бозтақсим мекунем.
Дар ҳамин ҳол, Апостолос Цитсикостас, комиссари нақлиёти Иттиҳоди Аврупо, огоҳӣ дод, ки агар озодии баҳрнавӣ дар тангаи Ҳурмуз ба таври устувор барқарор нагардад, оқибатҳои он барои Аврупо ва ҷаҳон хеле вазнин ва ҳатво офатбор хоҳад буд.
