Мавқеи нави вазир кор дохилии Покистон дар бораи музокиротҳои Эрон ва ИМА

23 Апрел 2026 - 14:01
News ID: 1805453
Source: ABNA
Вазир кор дохилии Покистон ба мавқеъгири дар бораи музокиротҳои Эрон ва ИМА пардохт ва гуфт: Мо ба зарурати идомаи маслиҳатҳои дипломатӣ байни Вашингтон ва Теҳрон барои расидан ба ҳалли устувор таъкид мекунем.

Мувофиқи хабаргузории Абна ба нақли Ал-Ҷазира, Мухсин Нақви вазир кор дохилии Покистон ба мавқеъгири дар бораи музокиротҳои Эрон ва ИМА пардохт.

Ӯ илова кард: Мо ба зарурати идомаи каналҳои дипломатӣ байни Вашингтон ва Теҳрон барои расидан ба ҳали устувор барои ин ихтилоф таъкид мекунем.

Вазир кор дохилии Покистон таъкид кард: Тӯлонӣ кардани оташбас аз ҷониби Трамп қадами муҳим барои коҳиши шиддат аст ва мо аз Эрон пешрафт интизорем.

Ӯ таъкид кард: Умедворем, ки Вашингтон ва Теҳрон ба ҳали дипломатӣ ва сулҳҷӯён фурсат диҳанд.

