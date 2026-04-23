Мавқеи нави вазир кор дохилии Покистон дар бораи музокиротҳои Эрон ва ИМА

Мувофиқи хабаргузории Абна ба нақли Ал-Ҷазира, Мухсин Нақви вазир кор дохилии Покистон ба мавқеъгири дар бораи музокиротҳои Эрон ва ИМА пардохт.
Ӯ илова кард: Мо ба зарурати идомаи каналҳои дипломатӣ байни Вашингтон ва Теҳрон барои расидан ба ҳали устувор барои ин ихтилоф таъкид мекунем.
Вазир кор дохилии Покистон таъкид кард: Тӯлонӣ кардани оташбас аз ҷониби Трамп қадами муҳим барои коҳиши шиддат аст ва мо аз Эрон пешрафт интизорем.
Ӯ таъкид кард: Умедворем, ки Вашингтон ва Теҳрон ба ҳали дипломатӣ ва сулҳҷӯён фурсат диҳанд.
