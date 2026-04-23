Намояндаги роҳбари шиёни Баҳрайн: Миллати Эрон фитнаи Мосадро дар нутфа хомӯш кард

Шайх Абдуллоҳ Даббағ, намояндаги роҳбари шиёни Баҳрайн, дар посух ба хабарнигори Агентии Мех дар Майдони Инқилоби Теҳрон дар бораи муқовимати мардуми Эрон дар Ҷанги Рамазон гуфт: «Бо дуо ва эҳтиром ба миллати бузурги Эрон; ин мардум ба майдонҳо омадаанд ва аз Вилояти Фазӣқуҳ, қувваҳои мусаллаҳ ва Гвардияи Инқилобӣ дифоъ мекунанд.»
Ӯ афзуд: «Агар миллати Эрон ба майдонҳо намеомаданд, наҷдҳои Мосад ва харобкорон ва ихтилофгарон ворид мешуданд, аммо воридшавии миллати Эрон ба саҳна ин фитнаро дар нутфа хомӯш кард.»
Ӯ идома дод: «Бо ҳамбастагии ин се кунҷ; яъне миллат, Вилояти Фазӣқуҳ ва қувваҳои мусаллаҳ, Эрон ба зуди ба як ғалабаи қатъӣ, қавӣ ва фатҳовар даст хоҳад ёфт.»
