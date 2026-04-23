Вазир rejimi siyonist: Moҳiyatи сарҳадҳоро ба Ғазо, Лубнон ва Сурия васеъ кардан мехоҳем

Мувофиқи хабаргузории Абна ба нақли шабакаи ал-Масира, "Безалел Сморотич" вазир-и молияи rejimi Isroil дар суҳбат бо рӯзномаи siyonistӣ Ҷерусалим Пост барои таҳқиқи васеъшавии rejimi ишғолгар гуфт: Мо ба "сарҳадҳои бузургтар" дар Ғазо, Лубнон ва Сурия ниёз дорем.
Ӫ эълон кард, ки Амрико аз васеъшавии шаҳракуҳо дар соҳили ғарбӣ пурра дастгирӣ мекунад.
Сморитч инчунин гуфт, ки мувофиқаи пурра ва дастгирии ҷонибдории ҳукумати ҷории Амрико дар сохтмон, ташкилот ва масъалаҳои амниятӣ дар соҳили ғарбӣ вуҷуд дорад.
Ӫ инчунин даъво кард: Сарҳадҳои соли 1967 "муҳофизатшаванда" нестанд ва бо ҷуғрофия мувофиқат намекунанд.
