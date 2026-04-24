Ошкор шудани тафсилоти гирифтори Бенямин Нетаняҳу ба саратони простата

Ба гузориши хабаргузорӣ АБНА ба нақли Алҷазира, Бенямин Нетаняҳу, Раиси вазирони ҳукумати сионӣ барои аввалин бор эълон кард, ки под чораҳои табобати варамҳои баданхоси простата қарор гирифтааст. Ин амали ҷарроҳӣ пас аз амали ҷарроҳии пешинаи ӯ дар моҳи декабри соли 2024 барои табобати варамҳои хушсифати простата сурат гирифтааст.
Рӯзномаи забони итолиёӣ «Таймс оф Израйл» навишт, ки Нетаняҳу ин маълумотро дар изҳорот дарозе, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр кард, ҷой дод. Ин изҳорот ҳамроҳ бо нашри «Ҳисоби солонаи арзёбии вазъи саломатӣ»-и Нетаняҳу пешниҳод гардид.
Нетаняҳу иддо кард, ки варамаш бо муваффақият табобат ёфтааст, вале ба вақти табобати худ ишорае накард.
Нетаняҳу нашри ҳисоби тиббӣ дар бораи вазъи ҷисмонии худро ба давом ду моҳ ба таъхир андохта буд. Ӯ дар соли 2024 пас аз ташхиси сирояти роҳҳои пешоб, ки аз «варамҳои хушсифати простата» сарчашма гирифтааст, под амали ҷарроҳии простата рафт, аммо вақти дуюмини амали ҷарроҳии ӯ, ки барои аввалин бор аз он хабар дод, номаълум аст. Дар соли 2023 низ дастгоҳи танзими зарбаҳои дил барои ӯ насб карда шудааст.
Интихоботи Раиси вазирон дар ҳудудҳои ишғолӣ то октябри оянда баргузор мешавад.
Раиси вазирони ҳукумати сионӣ имрӯз барои аввалин бор тафсилоти гирифториаш ба бемории саратони простата ва раванди табобати худро ошкор кард.
Ба гузориши хабаргузорӣ АБНА ба нақли Алҷазира, Бенямин Нетаняҳу, Раиси вазирони ҳукумати сионӣ барои аввалин бор эълон кард, ки под чораҳои табобати варамҳои баданхоси простата қарор гирифтааст. Ин амали ҷарроҳӣ пас аз амали ҷарроҳии пешинаи ӯ дар моҳи декабри соли 2024 барои табобати варамҳои хушсифати простата сурат гирифтааст.
Your Comment