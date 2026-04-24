Огоҳии Русия дар бораи таҳдиди амнияти нерӯгоҳи атомии Бушер

Ба гузориши хабаргузорӣ АБНА ба нақли Рияновости, Мария Захарова, сухангӯи вазорати корҳои хориҷии Русия гуфт: Маскав аз таҳдидоти афзояндае ба амнияти иншооти атомӣ, махсусан дар атрофи нерӯгоҳҳои атомии «Запороҷи» ва «Бушер» шиносоӣ дорад.
Ӯ инчунин ба беамали ҷомеаи байналмилалӣ нисбат ба зиреҳи атомии ҳукумати сионӣ ишора кард ва гуфт: Исроил, ки манфиаташ дар ҳамла ба Эрон аст, паймони манъи паҳншавии силоҳи атомиро нодида гирифт, аммо дигаронро ба вайрон кардани ин паймон айбдор мекунад.
Дар тӯли ҷанги Рамазон низ сухангӯи вазорати корҳои хориҷии Русия ҳамлаи амрикоӣ-сионӣ ба нерӯгоҳи атомии Бушерро ба таври шадид маҳкум карда ва эълон кард: Ҳамлаҳо ба иншооти атомии Эрон бояд фавран боздошта шаванд.
«Мария Захарова» илова кард: Ҳамлаҳо ба иншооти атомии Эрон бояд фавран боздошта шаванд. Ҳамлаҳои ғайриқонунӣ ба зерсохтори атомии Эрон латои нопокиро бар эътимоди онҳое, ки ин мӯшакҳоро роҳбарӣ мекунанд, гузоштааст. Онҳое, ки ба нерӯгоҳи атомии Бушер ҳамла карданд, эътимоди худро дар соҳаи набудани паҳншавии атомӣ комилан нест карданд.
Ташкилоти энергияи атомӣ рӯзи шанбе 15 фарوردинаъ баъд аз чорумин ҳамла ба иншооти атомии Бушер аз ҷониби Амрико ва сионистҳои ишғолгар, дар ҳисоби худ дар X навишт: Маҳкум кардани ҳамла ба иншооти атомии сулҳҷӯи Эрон ва поён додан ба беамалии нисбат ба он, ҳадди ақал интизор аз Агентии байналмилалии энергияи атомӣ дар чаҳорчӯби масъулиятҳои устави он аст.
Ҷумҳурии Исломии Эрон низ ҳифзи ҳуқуқи ҳокимияти атомии худ ва баррасии сабабҳои ин беамалиро аз ҷониби директори кулли Агентии байналмилалии энергияи атомӣ аз роҳҳои ҳуқуқӣ пайгирӣ мекунад.
