Эътирози Эрон дар бораи истифодаи нодурусти ИМА аз ҳавза ва осмони 5 кишвар

Мувофиқи хабаргузории Абна, «Амиър Саид Иравонӣ» сафир ва намояндаги доимии Ҷумҳурии Исломии Эрон назди Созмони Милали Муттаҳид дар номаҳои ҷудогона ба «Антониу Гутерриш» котиби умумии Созмони Милали Муттаҳид ва Шӯрои Амният гуфт: Бо назардошти масъулияти байналмилалии давлатҳо, ки аз дар ихтиёр доштани ҳудуди худ ба дигарон барои содир кардани амалҳои тазоҳуркорона ва иҷрои ҳамлаҳои силоҳӣ нисбат ба ҳудуди давлати сеюм пайдо мешавад, Ҷумҳурии Исломии Эрон дараҷаҳои эътирози қавӣ ва равшани худро нисбат ба амали ғайриқонунии мазкур эълон мекунад.
Намояндаги Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид илова кард: Ҷумҳурии Исломии Эрон аз ҳукуматҳои Қатар, Кувайт, Баҳрайн, Иморатҳои Муттаҳидаи Араб ва Арабистони Саудӣ қатъӣ мехоҳад, ки принсипҳои ҳамсоягии хубро риоя кунанд ва аз давом додани истифодаи ҳудуди худ нисбат ба Ҷумҳурии Исломии Эрон пешгирӣ намоянд.
