Ҳукумати Трамп папи Лео чордаҳумро ҷосусӣ мекунад

Ба гузориши хабаргузорӣ АБНА ба нақли Ал-Миядин, «Кен Клиппенштайн» рӯзноманигори мустақил ошкор кард, ки мақомоти иттилоотии ИМА солҳои тӯлонӣ Ватиканро ҷосусӣ мекарданд.
Клиппенштайн, ки таърихи дарозе дар ошкор кардани маълумоти махсус аз ФБҶ дорад, гузоришеро нашр кард, ки тасдиқ мекунад ҳамлаи шадиди Доналд Трамп, раиси ҷумҳури ИМА, ба папи Лео чордаҳум дар 12 апрел, ин ҷосусиро ба авлавияти амалӣ табдил додааст.
Мувофиқи ин гузориш, вақте ки Трамп папи Лео-ро «фалокат барои сиёсати хориҷӣ» тавсиф кард, хидматҳои иттилоотии ИМА изҳороти раиси ҷумҳурро ҳамчун фармони авлавият додан ба ҷосусӣ аз Ватикан қабул карданд ва Агентии Марказии Ҷосусӣ (ЦИА) ҷосусони инсониро ба ҳалқаи ҷосусӣ аз Ватикан дохил карданд.
Дар ҳамин маврид, Агентии Амнияти Миллӣ (NSA) ва Агентии Марказии Ҷосусӣ (CIA) ба пайгирии муоширот, почтаҳои электронӣ ва паёмҳои матнии Ватикан шудаанд. Аз тарафи дигар, Вазорати корҳои хориҷии ИМА низ хулосаи рӯзонаи хабарҳо дар бораи Ватикан тақсим мекунад. Артиши ИМА инчунин рамзи махсусе барои қобилиятҳои забонӣ дар бораи забони лотинии калисо дорад.
Клиппенштайн илова мекунад, ки папи Лео чордаҳум кӯшиши ҳукумати ИМА барои ҷосусӣ кардани ӯро пешгӯӣ карда буд. Ӯ дар моҳи декабри гузашта, дар суханроние, ки дар назди сарони хидматҳои иттилоотии Итолиё ба иҷро расонид ва қариб ҳеҷ расонаи амрикоӣ онро фаро нагирифт, папи нав бевосита ба ин вайронкунӣ ишора кард.
Папи Лео гуфт: Дар бисёр кишварҳо, калиса қурбони хидматҳои иттилоотӣ аст, ки барои мақсадҳои душманона амал мекунанд ва озодии онро маҳв мекунанд. Ӯ «огоҳии пурра»-ро нисбат ба ин амалҳо талаб кард, то боварӣ ҳосил карда шавад, ки маълумоти махфӣ барои таҳдид, тағйир додан, ришвахворӣ ё номусаввара кардани сиёсатмадорон, рӯзноманигорон ё дигар фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ истифода намешавад.
Вэбсайти «Хатҳо аз Лео» дар ин маврид менависад, ки роҳбари 1,4 миллиард католик, ки дар ИМА таваллуд шудааст, аз ҷониби ҳукуматаш ҳамчун ҳадафи ҷосусӣ истифода мешавад. Мушкил дар ин ҷо аз ҳокимияти хориҷӣ фаротар рафтааст.
Як рӯзноманигори мустақил ошкор кард, ки мақомоти ҷосусии ИМА солҳои тӯлонӣ Ватиканро ҷосусӣ мекарданд.
Ба гузориши хабаргузорӣ АБНА ба нақли Ал-Миядин, «Кен Клиппенштайн» рӯзноманигори мустақил ошкор кард, ки мақомоти иттилоотии ИМА солҳои тӯлонӣ Ватиканро ҷосусӣ мекарданд.
Your Comment