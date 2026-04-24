Ба гузориши хабаргузорӣ АБНА, Сардори дараҷаи ситорадор Пасдарон Муҳаммад Карими, фармондеҳи қӯшунҳои хушкигарди Эҳёгарон дар паёме таъкид кард: Дар Эрони исломӣ, мардум, қувваҳои сегона ва қӯшунҳои мусаллаҳ, бо иттифоқ ва ваҳдати муқаддас дар кӯчаҳо ва майдонҳо, дар баробари душман мисли як даст мебошанд.
Ӯ бо изҳори он ки онҳое, ки мегӯянд, мо ҳама эронӣ ва инқилобӣ ҳастем, ва бо иродаи пулодин ва азму қатъӣ, бо фазли илоҳӣ ва бо итоати мутлақ ба чораҳо ва фармонҳои ҳикматноки Мақоми олии Роҳбари Инқилоб, Худо сояи ӯро ҳифз кунад, душмане ҳамлагар ва ҷинояткорро нодуруст амал карданро эҳсос хоҳем кард, изҳор кард: Ягона Худо, ягона Роҳбар, ягона миллат ва ягона роҳ, ва он роҳи ғалабаи Эрони азизтар аз ҷон аст.
Сардор Карими: Бо итоат аз Роҳбари Инқилоб, душман ҷинояткорро нодуруст амал карданро эҳсос хоҳем кард
Фармондеҳи қӯшунҳои хушкигарди Эҳёгарон гуфт: Мо ҳама эронӣ ва инқилобӣ ҳастем, ва бо итоати мутлақ ба чораҳо ва фармонҳои ҳикматноки Мақоми олии Роҳбари Инқилоб, Худо сояи ӯро ҳифз кунад, душмане ҳамлагар ва ҷинояткорро нодуруст амал карданро эҳсос хоҳем кард.
