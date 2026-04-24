Ҳизбуллоҳ: Дароз кардани оташбас дар сояи идомаи нисоркунии сионистҳо маъно надорад

Ба гузориши хабаргузорӣ АБНА ба нақли Роша Тудӣ, Али Файяд, намояндаи парлумони Лубнон аз фраксияи Вфо ба Муқовимат, эълони Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, дар бораи дароз кардани се ҳафтагии оташбас байни Лубнон ва ҳукумати сионӣ, ки дирӯз сурат гирифт, интиқод кард.
Файяд дар изҳорот ифода дошт, ки ин оташбас дар сояи идомаи амалҳои душманонаи ҳукумати сионӣ, аз ҷумла қатл, бомбаборонӣ ва тирпаронӣ дар минтақаҳои гуногуни Лубнон ва идомаи нисоркунии вайронкунанда дар деҳаҳои сарҳадӣ, бе маъност.
Ӯ илова кард, ки ҷидияти душман бар он ки ҳуқуқи озодии амалҳояш бо оташбас зиддият надорад, маънои ҷидияти Телоиво ва Вашингтонро барои кӯшиш барои барқарор кардани мувозинати пеш аз 2 март дорад.
Файяд илова кард, ки ин эълон Лубнонро ба риояи оташбас маҷбур мекунад, дар ҳоле ки ҳеҷ гуна уҳдадорӣ ба тарафи сионӣ гузошта намешавад. Ин аз ҷониби Муқовимат қабулшаванда нест ва бо он муқовимат карда мешавад.
Ӯ инчунин таъкид кард, ки ҳар гуна ҳамлаи ҳукумати сионӣ ба ҳар ҳадафе дар Лубнон, ҳуқуқи ҷавоби мутаносибро барои Муқовимат нигоҳ медорад.
Ин намояндаи Ҳизбуллоҳ қайд кард, ки формулаи пешниҳодшуда бадтар аст ва тарғиби он танҳо пуштибонӣ барои тасдиқи музокиротии мустақим ва тезонидани раванди он байни душмани сионӣ ва ҳукумати Лубнон аст.
Your Comment