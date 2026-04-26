Мувофиқи хабаргузории Абна, рӯзномаи сионистӣ Исроил Ҳайом эътироф кард, ки ин фикр мустаҳкам мешавад, ки бо назардошти коҳиши қобилияти артиши режимҳои сионистӣ барои идоракунии ҷанги эҳтиётии, нест кардани Ҳизбуллоҳ тавассути қувваи низомӣ дар шароити ҷорӣ ғайриреалӣ аст.
Дар ин гузориш ба нақли як мақоми сионистӣ омадааст, ки асллан ягон воситаи низомӣ қодир ба боздоштани пурраи ҳамлаҳои мушакӣ Ҳизбуллоҳ нест ва Тел-Авив танҳо метавонад онро заиф кунад.
Тибқи ин гузориш, мақомоти низомии режимҳои сионистӣ бо мушкили афзоянда дар робита ба сарфи қувваи амалӣ ҳамроҳ бо вобастагии шадид ба қувваҳои захиравӣ дар фронтҳои гуногун рӯбарӯ мешаванд. Амалиёти фарогири бар зидди Ҳизбуллоҳ ба афзоиши васеи қувваҳо ниёз дорад, ки дар шароити ҷорӣ ғайриимкон ҳисобида мешавад.
Тибқи эътирофи масъулини режимҳои сионистӣ, ин воқеият, оташбасро на танҳо зарурати сиёсӣ, балки зарурати амалӣ бо мақсади коҳиши фишор ба артиши ишғолгар ва афзалиятдиҳии дубораи ҳадафҳои он пас аз моҳҳо ҷанги доимӣ дар фронтҳои гуногун нишон медиҳад. Режимҳои сионистӣ асллан аз стратегияи пирӯзии низомӣ ба ҷанги эҳтиётии дарозмуддат тағйири самт дода, ҳадафи нест кардани Ҳизбуллоҳ канор гузошта шудааст.
Исроил Ҳайом илова кард, ки мақомоти низомӣ эътироф мекунанд, ки Ҳизбуллоҳ аз нигоҳи низомӣ мағлуб нашудааст. Ин ҷанг ба сабаби паҳншавии тасвирҳо ва гузоришҳои вайронкорӣ дар ҷануби Лубнон, хароҷоти сиёсӣ ва дипломатии афзояндаро барои режимҳои сионистӣ, махсусан дар Аврупо ва ИМА, ба бор овардааст.
