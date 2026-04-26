Мувофиқи хабаргузории Абна ба нақли Ал-Ҷазира, хароҷоти ҷангҳои пайдарпай дар заминҳои ишғолшуда дигар танҳо бо шумораи кушташудагон ва ҷароҳатдидагон ё ҳаҷми хароҷоти низомӣ чен карда намешавад. Гидеон Леви, муҳаррири илмии рӯзномаи Ҳааретс дар ин бора бо нашри гузориш исбот кард, ки ҷангҳои такрорӣ ихтилолати равонии васеъеро дар байни қисмҳои калони сионистҳо ба вуҷуд овардаанд ва ин ихтилолот ба сатҳи клиникӣ расидаанд.
Муаллифи мақола, дар ҳолати огоҳ кардан дар бораи шумораи сионистҳое, ки аз ихтилолати шадиди рӯҳӣ рنج мебаранд, эҳтимол дод, ки ин шумора ба «миллионҳо нафар» расад.
Ин мақола дар асоси маҷмӯи омӯзишҳо ва суҳбатҳо бо таҳқиқотчиён аз донишгоҳҳо ва марказҳои сионистӣ ва амрикоӣ нашр шудааст. Профессор Игал Калантроф, равоншиноси Донишгоҳи Хиврӣ ва мутахассиси ихтилоли фикури-амалӣ, мегӯяд, ки Исроил ба вазъияте наздик мешавад, ки дар он аксарияти аҳолӣ қисми зарардидагони рӯҳӣ ба ҳисоб мераванд.
Омӯзиши ӯ дар бораи сокинони минтақаи марзии часпида ба Газо нишон медиҳад, ки тақрибан сеяки онҳо дар хатари баланди гирифторӣ ба ихтилоли фикури-амалӣ қарор доранд. Калантроф ин нисбатро дар муқоиса бо миёнаи ҷаҳонӣ, ки одатан камтар аз 2 фоиз аст, таъсирбахш тавсиф кард.
Профессор Ариэль Кошмаро, аз бахши муҳандисии биотехнология дар Донишгоҳи Бен-Гурион, дар таҳлили худ ба ин хулоса омад, ки ҷомеаи сионистӣ танҳо ташвишнок нест, балки ҷанг таъсири худро ба миқдори хоб ва хӯрок ва гормонҳо мегузорад.
Натиҷаҳои таҳлили пурсишномаҳои нашршуда дар ин бора нишон доданд, ки байни 20 то 30 фоизи ҷавобдиҳандагон, аломатҳои ихтилоли рӯҳии «шикаи баъди санге»-ро нишон додаанд, ки нишондиҳандаи баланди стресс дар ҷомеаи сионистӣ аст.
