Шикасти таърихии Табс ва ҷануби Исфаҳон, дарси ибрат барои муқтадрон бошад

Тибқи гузориши хабаргузории абна, «Масъуд Пежешкан» имрӯз шанбе 5 Урдибихешт бо нашри паём дар шабакаи иҷтимоии X бо хотирони солгарди шикасти таърихии ИМА дар Табс, навишт: «Дар ин рӯз бартарии илоҳӣ бар ҳар ихтиёри дигаре муайян шуд.»
Ӯ дар идомаи ин паём овардааст: «Имсол низ бо ёрии Худованд, Табси дигаре дар ҷануби Исфаҳон рух дод ва нишон дод, ки Худованд ҳамон Худованди нигоҳдори мардуми ин сарзамин аст, [ҳамчун] ҳавои Табс.»
Раисҷумҳур таъкид кард: «Умедворам, ки чунин шикатҳои таърихӣ, дарси ибрат барои муқтадрони ҷаҳон бошад.»
