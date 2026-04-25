  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Шикасти таърихии Табс ва ҷануби Исфаҳон, дарси ибрат барои муқтадрон бошад

25 Апрел 2026 - 18:24
News ID: 1806279
Source: ABNA
Шикасти таърихии Табс ва ҷануби Исфаҳон, дарси ибрат барои муқтадрон бошад

Раисҷумҳур гуфт: Имсол низ бо ёрии Худованд, Табси дигаре дар ҷануби Исфаҳон рух дод. Умедворам, ки чунин шикатҳои таърихӣ, дарси ибрат барои муқтадрони ҷаҳон бошад.

Тибқи гузориши хабаргузории абна, «Масъуд Пежешкан» имрӯз шанбе 5 Урдибихешт бо нашри паём дар шабакаи иҷтимоии X бо хотирони солгарди шикасти таърихии ИМА дар Табс, навишт: «Дар ин рӯз бартарии илоҳӣ бар ҳар ихтиёри дигаре муайян шуд.»

Ӯ дар идомаи ин паём овардааст: «Имсол низ бо ёрии Худованд, Табси дигаре дар ҷануби Исфаҳон рух дод ва нишон дод, ки Худованд ҳамон Худованди нигоҳдори мардуми ин сарзамин аст, [ҳамчун] ҳавои Табс.»

Раисҷумҳур таъкид кард: «Умедворам, ки чунин шикатҳои таърихӣ, дарси ибрат барои муқтадрони ҷаҳон бошад.»

Your Comment

You are replying to: .
captcha