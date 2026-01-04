Русия ва Беларус хостори бозгашти фаврии Мадуро ва ҳамсараш ба Венесуэла шуданд

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз шабакаи «Русия ал-Явм», Вазорати корҳои хориҷии Русия эълом кард: «Маскав ва Минск таҷовузи Амрико алайҳи Венесуэларо, ки нақзи ошкори қавонини байналмилалӣ аст, маҳкум мекунанд».
Дар идома, Сергей Лавров, вазири корҳои хориҷии Русия ва ҳамтои беларусии вай таъкид карданд: «Озодии фаврии Николас Мадуро, раиси ҷумҳури қонунии Венесуэла ва ҳамсараш ва бозгардонидани онон ба кишварашон зарурӣ аст».
Лавров ва Максим Риженков, ҳамтои беларусиаш, ҳамчунин бар «аҳаммияти тасриъ дар фароҳамсозии шароити лозим барои ҳаллу фасли буҳрони Венесуэла аз тариқи гуфтугӯ» таъкид карданд.
Ин изҳорот пас аз он анҷом мешавад, ки Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико имрӯз эълом кард, ки кишвараш бо муваффақият як ҳамлаи густурда алайҳи Венесуэла анҷом дода ва муддаӣ шуд, ки Николас Мадуро ва ҳамсарашро боздошт кардааст. Иқдоме, ки бо вокуниш ва мухолифати густурда дар сатҳи байналмилал мувоҷеҳ шуд.
