Раҳбари Кореяи Шимолӣ: Тақвияти боздорандагии ҳастаӣ зарурӣ аст

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз хабаргузории давлатии Кореяи Шимолӣ, Ким Чен Ин, раҳбари ин кишвар эълом кард, ки таҳаввулоти ахир дар арсаи байналмилалӣ иҷоб мекунад, ки ин кишвар неруҳои боздорандаи ҳастаии худро тақвият кунад.
Вай гуфт: «Тақвияти неруҳои боздорандаи ҳастаӣ ба далели буҳрони геополитикии ахир ва печидагии шароити байналмилалӣ зарурӣ аст».
Раҳбари Кореяи Шимолӣ, ки дар як размоиши таслиҳотӣ сухан мегуфт, афзуд: «Ҳадаф аз ин размоиш арзёбии мизони омодагии размии сомонаи таслиҳотии ҳайперсоник ва ҳамчунин санҷиши кор омадӣ ва таҳарруки неруҳои боздорандаи Кореяи Шимолӣ аст».
Бар асоси ин гузориш, мушакҳои ҳайперсоник, ки аз минтақаи Рёнгсонг дар Пхенян ба самти шимолу шарқ шиллик шуданд, аҳдоферо дар фосилаи ҳазор километрӣ дар Баҳри Ҷопон мавриди асобат қарор доданд.
