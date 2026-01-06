Чин: «Иқдомоти Амрико сулҳ ва амниятро дар сатҳи байналмилалӣ таҳдид мекунад»

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Ҷазира, муовини намояндаи Чин дар Созмони Милал дар нишасти имрӯз, душанбе, дар Шӯрои Амният гуфт: «Пекин иқдомоти якҷонибаи ғайриқонунии Амрикоро ба шиддат маҳкум мекунад».
Намояндаи Пекин илова кард: «Вашингтон нуфузи худро бар бисёрҷонибагароӣ ва иқдоми низомиро бар талошҳои дипломатӣ аввалият додааст. Иқдомоти Вашингтон сулҳ ва амниятро дар Амрикои Лотинӣ ва сатҳи байналмилалӣ таҳдид мекунад».
Вай сипас илова кард, ки Пекин аз таҷовузи Амрико ба Венесуэла ва рабудани раисиҷумҳури қонунӣ ва мунтахаби ин кишвар амиқан шока шуда ва иқдомоти якҷониба, ғайриқонунӣ ва қулдурмаобонаи Амрикоро ба шиддат маҳкум мекунад.
