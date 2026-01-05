Генерал-майор Мусавӣ: ФАРОҶО бо ҳамроҳии мардум ошӯбгаронро ба ҷояшон менишонад

Ба гузориши хабаргузории АБНА, амир генерал-майор Сайид Абдурраҳим Мусавӣ, раиси Ситоди кулли неруҳои мусаллаҳ дар ҷамъи фармондеҳони ФАРОҶО гуфт: «Таммаркузи Амрико ва режими саҳюнистӣ бар эҷоди ошӯб бо истифода аз абзори ҷанги нарм барои ҷуброни шикаст дар ҷанги 12-рӯзаи таҳмилӣ аст».
Вай идома дод: «Амрико ва режими саҳюнистӣ вақте аз таҳоҷуми бесамар дар ҷанги 12-рӯзаи таҳмилӣ ноумед ва шикасти қатъӣ хӯрданд, тарҳеро бо истифода аз абзори ҷанги нарм ва фишори иқтисодӣ барои эҷоди ноамнӣ ва ошӯб дар кишвар ҷиҳати ҷуброни шикасти худ дар дастури кор қарор доданд».
Раиси Ситоди кулли неруҳои мусаллаҳ тасреҳ кард: «Замоне ки теъдоде аз бозориён ба ҳақ ва машрӯъ барои эҷоди субот дар нархи асъор ва беҳбуди касбу кор забон ба эътироз кушоданд, душман аҷулона ва завқзада авомили омӯзишдидаро вориди майдон кард, то бо тарфандҳои амалиёти равонӣ ва ҷанги шинохтӣ ва бо сӯиистифода аз таҷаммӯи эътирозӣ амният ва оромиши мардумро барҳам зананд ва эҷоди ошӯб кунанд».
Генерал Мусавӣ баён кард: «Аммо хушбахтона миллати душманшинос басуръат сафи худро аз иғтишошгарон ва ҳарҷумарҷталабон ҷудо карданд».
