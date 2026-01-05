Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Русия-ал-Явм, Дмитрий Медведев, муовини раиси Шӯрои амнияти Русия таъкид кард, ки рабудани раисиҷумҳури Венесуэла тавассути Амрико ҳеҷ иртиботе ба мавзуи қочоқи маводди мухаддир надорад, балки масъала фақат ба нафт марбут мешавад ва масъулони амрикоӣ алонан ба ин мавзуъ эътироф кардаанд.
Вай дар вокуниш ба суханони Трамп мабнӣ бар ин ки Амрико идораи Венесуэларо ба уҳда мегирад, афзуд, ки Амрико наметавонад аз дур Венесуэларо идора кунад.
Медведев илова кард, мумкин аст Амрико қасд дошта бошад ин амалиёти худро дар қиболи низоми Киев такрор кунад.
Вай афзуд, иқдомоти Амрико дар қиболи Венесуэла ғайриқонунӣ будааст, аммо дар айни ҳол дар ростои сиёсатҳои ҳамешагии Вашингтон мабнӣ бар тасаллут бар манобеи дигар кишварҳо анҷом мешавад. Ин масъала дар хусуси манобеи маъдании камёби Украина низ намуд пайдо мекунад.
