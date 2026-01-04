Фаронса: Иқдоми Амрико алайҳи Мадуро нақзи ҳуқуқи байналмилал аст

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз «Франс 24», Жан-Ноэл Барро, вазири корҳои хориҷии Фаронса дар паёме дар шабакаи Х эълом кард, ки амалиёти низомии Амрико барои боздошти Николас Мадуро, раиси ҷумҳури Венесуэла برخлофи усули ҳуқуқи байналмилал аст.
Дар ин паём омадааст: «Амалиёти низомӣ, ки ба дастгирии Мадуро анҷомид, асли адамми тавассул ба зӯрро, ки пояи ҳуқуқи байналмилал аст, нақз мекунад». Вазири хориҷаи Фаронса навишт: «Парис бори дигар таъкид мекунад, ки ҳеҷ роҳҳалли сиёсии пойдореро наметавон аз берун таҳмил кард ва танҳо мардуми як кишвар ҳастанд, ки метавонанд ояндаи худро таъйин кунанд».
Пештар Ториқ Сааб, додситони кулли Венесуэла рабудани раиси ҷумҳури ин кишварро маҳкум кард ва хостори озодии ӯ шуд. Вай эълом кард, ки давлати Амрикоро масъули амнияти Мадуро ва ҳамсараш медонад.
