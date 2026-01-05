Муқовимати Ироқ хитоб ба давлат: Ба ҳар гуна ҳузури неруҳои хориҷӣ поён диҳед

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Маёдин, Кумитаи ҳамоҳангии гурӯҳҳои муқовимати Ироқ бо судури баёнияе, ҳамзамон бо солгарди шаҳодати сардорони муқовимат, Ҳоҷ Қосим Сулаймонӣ ва Ҳоҷ Абумаҳдӣ ал-Муҳандис ва ёронашон, бори дигар бар пойбандии худ ба масири муқовимат таъкид кард ва ин ҷиноятро натиҷаи хиёнат ва таҷовузи Амрико донист.
Дар ин баёния, давлати ояндаи Ироқ мухотаб қарор гирифта ва аз он хоста шудааст, бо посдошти хуни шуҳадо, маҷмӯае аз авлавиятҳоро дар дастури кор қарор диҳад; аз ҷумла ироаи хадамоти шаффоф ва муассир ба миллати Ироқ, муборизаи ҷиддӣ бо фасод ва тасвиби қавонин дар ростои ҳифзи каромати миллӣ, бавижа тасвиби қонуни хидмат ва бознишастагии неруҳои Ал-Ҳашд аш-Шаъбӣ.
Ин кумита ҳамчунин бар зарурати поёни комили ҳузури неруҳои хориҷии ишғолгар дар хок ва осмони Ироқ ва ҷилавгирӣ аз ҳар гуна нуфузи сиёсӣ, амниятӣ ва иқтисодии онҳо таъкид кард.
Дар бахши дигаре аз ин баёния омадааст, ки силоҳи муқовимат дар кишваре, ки ҳанӯз бо таҳдиди ишғол рӯбарӯст, хати қирмиз ва зомини дифоъ аз ҳокимият ва муқаддасоти Ироқ аст ва ҳар гуна баҳс дар бораи ин мавзӯъ аз сӯи тарафҳои хориҷӣ мардуд буда ва танҳо пас аз таҳаққуқи комили ҳокимияти миллӣ қобили тарҳ хоҳад буд.
Your Comment