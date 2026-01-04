Зӯқзадагии Нетаняҳу аз таҷовузи низомии Амрико ба Венесуэла

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз шабакаи хабарии Қудс, Бенямин Нетаняҳу, нахуствазири режими саҳюнистӣ, таҷовузи низомии Амрико ба Венесуэла ва рабудани Николас Мадуро ва ҳамсарашро ба Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико табрик гуфт.
Бар асоси ин гузориш, Нетаняҳу, ки зоҳиран аз таҷовузгарии арбобаш Трамп ба ваҷд омада, бо ирсоли паёме ба ӯ эълом кард: «Раиси ҷумҳур Трамп, ба шумо ба хотири раҳбарии ҷасурона ва таърихиятон барои озодӣ ва адолат табрик мегӯям».
Нахуствазири режими ишғолгар дар идомаи хушрақсӣ барои Трамп афзуд: «Ба азми росихи шумо ва кори устодонаи низомиёни шуҷоатон дуруд мефиристам».
Истиқболи Нетаняҳу аз таҷовузи низомии Амрико ба Венесуэла дар ҳоле аст, ки Николас Мадуро, раиси ҷумҳури ин кишвар, яке аз ҳомиёни аслии миллати Фаластин ва аз мухолифони сарсахти ишғолгарии режими саҳюнистӣ дар Фаластин будааст.
