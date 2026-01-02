Вазири дифоъ: Тавони мушакии Эрон на бо ҷанг нобуд мешавад ва на бо музокира

Ба гузориши хабаргузории ABNA, Азиз Насирзода, вазири дифоъ, бо ҳузур дар манзили шаҳид Саломӣ бо хонаводаи ин шаҳид дидору гуфтугӯ кард. Вазири дифоъ дар ин дидор бо ишора ба нақши барҷастаи шаҳид Саломӣ дар шаклгирӣ ва тавсеаи нерӯи ҳавофазои Сипоҳи Посдорон гуфт: "Шаҳид Саломӣ аз поягузорони нерӯи ҳавофазои Сипоҳ буданд ва дар ҳавзаи мушакӣ нақши таъйинкунанда дар иртиқои қудрати дифоии кишвар ифо карданд."
Амир сартип Насирзода бо баёни ин ки тавони мушакии Эрон қобили музокира нест, тасреҳ кард: "Тавони мушакӣ на бо бомба, на бо музокира ва на бо террори ноҷавонмардонаи донишмандон ва фармондеҳон қобили нобудӣ нест; зеро ин дониш дар зеҳну фикри фарзандони Эрон ниҳодина шудааст." Вай дар поён хотирнишон кард: "Имрӯз тавони мо бамаротиб фаротар аз даврони ҷанги 12-рӯза аст ва агар таҳдиде мутаваҷҷеҳи Эрон шавад, посухи нерӯҳои мусаллаҳ бо шиддат ва қотеияти комил дода хоҳад шуд."
